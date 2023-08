iOS 17, cosa cambia con la nuova beta? Tutte le nuove funzioni

Ormai il lancio dei nuovi sistemi operativi per iPhone e Mac è dietro l'angolo. Con la release della settima Beta di iOS 17 e iPadOS 17 e della sesta Beta di macOS Sonoma, infatti, i tre OS di Cupertino si apprestano all'uscita anche in versione stabile. Ma quali sono le novità di iOS 17 Beta 7? Eccole tutte quante!

La Beta 7 di iOS 17 modifica l'UI delle chiamate - si spera una volta per tutte - spostando il tasto di fine chiamata in basso al centro del display. In precedenza, quest'ultimo era stato spostato in alto nell'angolo a destra dello schermo e, poi, in alto al centro. Ora, invece, tutta l'UI di chiamata, compresi i pulsanti "Muta", "Facetime", "Audio" e "Contatti", si trova nella porzione inferiore dello schermo. Al contempo, pare che l'UI del tastierino numerico di iOS 17 sia rimasta pressoché identica a quella di iOS 16, come potete vedere dall'immagine in calce a questa notizia.

Con la nuova Beta di iOS 17, inoltre, Apple ha ripristinato il feedback aptico quando l'iPhone entra in modalità silenziosa: questa feature, infatti, era stata eliminata (forse per errore, forse per via dell'imminente lancio di iPhone 15 con un pulsante azione al posto dello switch per il silenzioso) nella Beta 6 di iOS 17. Passando dagli avvisi "rumorosi" a quelli silenziosi, dunque, una leggera vibrazione vi avviserà di aver mutato le notifiche del vostro iPhone. Inoltre, la vibrazione è stata resa leggermente più lunga, dunque anche più riconoscibile dall'utente.

Infine, pare che Apple stia terminando i lavori sulla funzione di tracciamento della salute mentale di iOS 17: ora, per esempio, la funzione di tracking degli stati d'animo nell'app Salute ha ricevuto un'UI migliorata e delle animazioni più fluide, che dovrebbero rappresentare al meglio i diversi umori che gli utenti potranno descrivere nell'applicazione.