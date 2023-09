iOS 17 disponibile in Italia: è accompagnato da watchOS 10

Sì, avete capito bene: è la giornata di iOS 17 e watchOS 10. Non sorprende più di tanto dunque che, come già annunciato da qualche giorno, Apple abbia appena rilasciato gli aggiornamenti software legati ad iPhone, iPad e Apple Watch.

Come si fa a scaricare iOS 17?

Partendo da iOS 17, possiamo confermarvi che l'update è scaricabile anche dall'Italia, come potete notare dallo screenshot presente in calce. Non dovreste riscontrare alcun problema nell'effettuare il download, considerando che il percorso da seguire è sempre il solito. Una volta eseguito l'accesso alle Impostazioni, vi basta infatti premere sull'opzione "Generali" e spostarvi successivamente nella scheda "Aggiornamento software". Qui troverete, dopo una rapida scansione, l'aggiornamento ad iOS 17: premendo sulla voce "Scarica e installa" (potreste dover fare tap prima sulla voce "Aggiorna ad iOS 17" presente in basso), verrà dunque avviata l'apposita procedura.

Quali sono le novità principali di iOS 17?

Apple ha svelato da tempo le novità relative a questo aggiornamento lato iPhone (ricordiamo che i dispositivi compatibili vanno da iPhone SE di seconda generazione in su, come potete approfondire direttamente tramite il portale ufficiale di Apple). Innanzitutto c'è la funzione "Tutto bene", che invia in modo automatico un messaggio rassicurante a una persona cara non appena si arriva alla destinazione prefissata. Presente inoltre la possibilità di impostare poster personalizzati per quel che riguarda le chiamate.

C'è poi la possibilità di lasciare un messaggio audio o video su FaceTime nel caso in cui l'interlocutore non risponda. A non passare inosservata è anche StandBy, che consente di visualizzare a schermo dei "widget" posizionando l'iPhone in orizzontale mentre è in carica. Da non dimenticare l'arrivo di NameDrop, una funzione di AirDrop che consente agli utenti di scambiarsi rapidamente numeri di telefono e indirizzi e-mail. Non sono solamente queste le novità introdotte con iOS 17, ma se siete interessati a saperne di più potreste voler consultare direttamente il documento ufficiale Apple di 17 pagine con tutti i dettagli.

Come si fa a scaricare watchOS 10?

Come accennato in precedenza, ad accompagnare iOS 17 (e iPadOS 17, come ben potete immaginare) c'è watchOS 10. Anche in questo caso la procedura per effettuare l'aggiornamento software è un gioco da ragazzi. Basta infatti avviare l'app Watch sull'iPhone, premere sulla voce "Generali" e selezionare l'opzione "Aggiornamento software". Quando comparirà l'update, vi basterà dunque fare tap sulla voce "Scarica e installa" per procedere.

Quali sono le novità principali di watchOS 10?

Tra le principali novità introdotte da watchOS 10, c'è un nuovo modo per accedere velocemente alle informazioni. Si fa infatti riferimento a un utilizzo dell'intero display da parte delle app, che sono essenzialmente state ripensate tutte. Ci sono poi i widget della Raccolta smart, accessibili mediante una rotazione della Digital Crown.

Viene inoltre introdotta una scorciatoia per raggiungere il Centro di Controllo, visto che basta ora premere il tasto laterale per raggiungere quest'ultimo da qualsiasi app. Potrebbe per il resto interessarvi approfondire la lista degli Apple Watch compatibili, ma se volete saperne di più in merito alle altre novità legate all'aggiornamento software potreste voler fare riferimento direttamente al sito Web ufficiale di Apple.

Quando arriva invece macOS Sonoma?

In conclusione, ricordiamo che macOS Sonoma arriverà più avanti. Infatti, per il nuovo aggiornamento lato Mac bisognerà attendere la giornata del 26 settembre 2023. Non manca però poi così tanto anche a quell'update (al momento in cui scriviamo, l'aggiornamento dista poco più di una settimana) e potreste dunque volervi preparare alle novità.