iOS 17, c'è la nuova beta: Apple sposta (ancora) i pulsanti delle chiamate

A una settimana esatta dalla release della terza beta pubblica di iOS 17, puntuale come un orologio svizzero, arriva anche la nuova beta di iOS 17 per sviluppatori: con quest'ultima, ormai, il sistema operativo di Cupertino è giunto quasi ad una forma definitiva, a poco più di un mese dal suo presunto lancio.

Come era lecito aspettarsi, iOS 17 Beta 5 non introduce grandi novità, anche perché il grosso di queste ultime è già stato implementato nel sistema operativo subito dopo la presentazione di iOS 17 alla WWDC o con le prime due beta del nuovo firmware per iPhone. Analogamente, anche le nuove beta di iPadOS 17, macOS Sonoma e watchOS 10 - tutte rilasciate insieme alla beta di iOS 17 - non portano con sé grandi novità.

Tuttavia, come riporta The Verge, un piccolo, ma significativo cambiamento di UI sembra essere appena stato implementato da Apple. Vi ricordate quando vi abbiamo spiegato che Apple ha modificato l'interfaccia delle chiamate di iOS 17 nell'ultima beta del sistema operativo, scontentando un po' tutti? Ecco, l'azienda sembra averlo fatto di nuovo.

Come potete vedere nell'immagine in calce a questa notizia, il pulsante di fine chiamata di iOS 17 ora si trova in posizione centrale nella seconda riga della "pulsantiera" delle chiamate di iPhone, accanto a "Aggiungi", che permette di inserire nuovi contatti in una chiamata, e a "Tastierino", il cui nome è decisamente auto-esplicativo. Nella riga superiore, invece, abbiamo i pulsanti "Audio", che permette di modificare la sorgente audio della chiamata, "FaceTime", che vi dà modo di trasferire la telefonata su FaceTime, e "Muta".

Fino all'ultima release di iOS 16, il pulsante di fine chiamata è rimasto separato dagli altri, in fondo alla schermata di chiamata e in posizione piuttosto "defilata", in modo da evitare che venisse premuto per errore. Ora, invece, esso è stato integrato nella pulsantiera principale dell'interfaccia. Nella prima beta di iOS 17, tuttavia, esso si trovava nell'angolo in basso a destra, in una posizione dove era molto più probabile che venisse premuto per sbaglio dagli utenti.