Con iOS 17 sarà più facile anche.. lavare i vestiti: la nuova funzionalità dell'app Foto

Dalla beta di iOS 17 continuano ad emergere indiscrezioni e novità sulle funzioni che ha introdotto Apple nel nuovo sistema operativo. Nella fattispecie, un nuovo screenshot pubblicato in rete e diventato virale riferisce che con il nuovo OS Apple faciliterà anche le operazioni di pulizia dei vestiti.

Come notato da MacStories, infatti, e si scatta una foto ad un’etichetta di un vestito contenente i simboli con le istruzioni per il loro lavaggio, questi vengono evidenziati tramite la funzione di “Ricerca Visiva” e se toccati offrono - sempre all’interno dell’app Foto - tutte le informazioni del caso sul loro significato.

Nello screenshot che trovate in calce si può vedere come iPhone offra una spiegazione per ogni simbolo che si trova sull’etichetta, con tutte le istruzioni per fare un bucato perfetto.

Le informazioni provengono direttamente dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, che ha stabilito quali simboli devono essere presenti sulle etichette a livello internazionale.

Secondo quanto affermato da MacRumors, Visual Lookup è in grado di riconoscere tutti i simboli del bucato: dalla temperatura della lavatrice a quelli sull’asciugatrice, passando per la stiratura ed altro. Ovviamente, i simboli devono essere ben visibili nella foto altrimenti iPhone non funzionerà.

Sempre MacRumors riferisce che l’app Foto, utilizzando lo stesso sistema, sarà anche in grado di riconoscere le spie ed i simboli presenti sulle auto.