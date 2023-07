iOS 17, la funzione Live Voicemail è da rivedere? 'Rischia di confondere le persone'

La prima beta pubblica di iOS 17 è arrivata anche in Italia, permettendo ai fan della Mela Morsicata di mettere finalmente le mani sul sistema operativo di Cupertino in arrivo a settembre su tutti gli iPhone compatibili. Alcuni utenti, inaspettatamente, si sono lamentati della funzione Live Voicemail di iOS 17, definendola "troppo confusionaria".

Stando a quanto riporta Macrumors, dopo la pubblicazione delle ultime beta di iOS 17 alcuni sviluppatori e tester avrebbero lamentato una certa confusione di base nell'utilizzo di Live Voicemail. Per chi non lo sapesse, la feature, che arriverà a settembre con iOS 17 in versione stabile, permette di ricevere direttamente nella schermata di blocco dell'iPhone una trascrizione in tempo reale delle chiamate "dirottate" verso la segreteria telefonica.

In altre parole, grazie alla funzione potrete decidere di non rispondere ad una chiamata, inviandola alla vostra Voicemail (cioè la segreteria telefonica). Il vostro interlocutore sarà invitato a lasciare un messaggio vocale, che verrà trascritto sulla schermata di blocco del vostro iPhone in tempo reale, permettendovi di decidere se rispondere alla chiamata o meno, anche se quest'ultima è già stata rinviata alla segreteria telefonica.

Dopo l'aggiornamento, la segreteria telefonica degli iPhone informa gli interlocutori che "la persona che hai chiamato potrebbe rispondere" leggendo la trascrizione in tempo reale del messaggio lasciato in segreteria. Proprio quest'ultimo avviso sembra aver generato confusione in moltissime persone, snaturando il servizio stesso.

Come riportano alcuni utenti su Reddit, sarebbero in tanti a non aver capito il funzionamento di Live Voicemail: "ho appena ricevuto un messaggio di segreteria telefonica in cui qualcuno ha spiegato il motivo della chiamata e poi è rimasto in silenzio per due minuti perché si aspettava che avrei risposto. Poi ha riagganciato e mi ha mandato un messaggio, dicendomi che il mio telefono non funzionava", spiega uno.

Un altro, invece, aggiunge che "sembra che l'attuale messaggio di indirizzamento verso la segreteria telefonica confonda molti interlocutori che non hanno un iPhone: spesso ricevono quel messaggio [che indica che la persona chiamata "potrebbe rispondere"; ndr] quando non sto guardando il mio iPhone, quindi pensano che li stia ignorando o che risponderò a breve".