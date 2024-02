iOS 17, installazioni a rilento rispetto ad iOS 16: utenti poco convinti dal nuovo OS?

Apple ha diffuso i numeri relativi all’adozione di iOS 17 ed iPadOS 17, i nuovi sistemi operativi mobili pubblicati lo scorso autunno che, rispetto alle controparti dello scorso anno stanno registrando installazioni ad un ritmo più lento.

Nella fattispecie, la nuova versione di iOS è già presente sul 76% degli iPhone lanciati negli ultimi quattro anni, un numero importante ma comunque inferiore rispetto all’81% registrato da iOS 16 nello stesso lasso di tempo che è intercorso dal lancio.

Il 20% degli iPhone presentati negli ultimi quattro anni ha ancora iOS 16 al suo interno, mentre il 4% le versioni precedenti. Allargando l’analisi a tutti gli iPhone attivi, il 66% hanno installato iOS 17, mentre il 23% iOS 16; le versioni precedenti invece rappresentano l’11% della torta.

Discorso differente per iPadOS 17, che risulta essere più popolare rispetto al suo predecessore dello scorso anno. iPadOS 17, complessivamente è installato sul 61% degli iPad introdotto negli ultimi quattro anni, seguito da iPadOS 16 al 29% e le versioni precedenti al 10%. Per fare un raffronto, l’anno scorso iPadOS 16 era presente solo sul 53% dei dispositivi introdotti nei quattro anni precedenti, ed il confronto dimostra come il miglioramento sia importante.

Nel frattempo, nella giornata di ieri sono arrivate le prime indicazioni sulla possibile finestra di lancio di iOS 17.4.