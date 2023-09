iOS 17 ed iPadOS 17 sono pronti: Apple li pubblicherà insieme

Nel corso dell’evento Apple del 12 Settembre 2023, il colosso di Cupertino con ogni probabilità annuncerà anche le date di lancio dei nuovi iOS 17 ed iPadOS 17, gli attesi sistemi operativi che sono in fase beta già da qualche settimana. Tuttavia, a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno, il lancio non dovrebbe essere scaglionato.

Secondo quanto affermato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter settimanale Power On, dove ha parlato anche dei nuovi iPad Pro, Apple quest’anno dovrebbe lanciare iOS 17 ed iPadOS 17 in contemporanea, a differenza di quanto fatto lo scorso anno con iOS 16 ed iPadOS 16 che uscirono in due date differenti.

Gurman nella newsletter spiega anche che alcune fonti all’interno di Apple gli avrebbero confermato che l’ottava beta di iOS 17 ed iPadOS 17 dovrebbe essere la versione finale dei sistemi operativi, e già nel corso delle prossime ore potrebbe arrivare la Release Candidate che solitamente è quella che poi viene messa a disposizione del pubblico qualche giorno dopo.

Lo sviluppo di iOS 17 ed iPadOS 17 quindi sarebbe ormai concluso e “salvo circostanze impreviste” i sistemi operativi non dovrebbero discostarsi di molto da quelli già tra le mani degli sviluppatori.

Lo scorso Anno iPadOS 16 ha visto la luce il 24 Ottobre, più di un mese dopo il lancio di iOS 16.