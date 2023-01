iOS 17 ed iPhone 15, valanga di informazioni: ecco come sarà il nuovo OS

Secondo vari leak, iOS 17 non porterà con se molte novità dal momento che Apple starebbe concentrando le proprie attenzioni sul sistema operativo per la realtà virtuale. Tuttavia, da LeaksApplePro sono emerse tantissime informazioni sull’OS che dovrebbe essere presentato alla WWDC.

Battezzato internamente con il nome in codice “Dawn”, iOS 17 dovrebbe soffermarsi maggiormente su stabilità ed efficienza. Apple sta infatti dedicando meno risorse allo sviluppo del sistema operativo proprio perchè concentrata sul visore Reality Pro che per molti vedrà la luce già nel 2023.

Non mancheranno però le novità: l’aggiornamento ci sarà ma sarà meno corposo rispetto ad iOS 16 che ha riprogettato la schermata Home, ad esempio.

Il rapporto spiega che Apple starebbe pianificando alcune modifiche all’app Musica, principalmente a livello di navigazione: molti dettagli non ne sono stati diffusi ma può darsi che il colosso di Cupertino voglia riprogettare la scoperta di album ed artisti con una nuova UI.

Modifiche in arrivo anche per l’app Mail: in questo caso si parla di una semplificazione dell’esperienza utente. Sono in programma delle migliorie anche per Promemoria e File, mentre saranno toccati in maniera minore Fitness e Wallet con quest’ultimo che potrebbe sfoggiare qualche novità legata ad Apple Pay Later.

Importanti novità invece per l’app Home che ha introdotto da poco il supporto a Matter, oltre che per Dov’è.

Tra le altre novità si parla della possibilità da parte di iOS 17 di supportare il visore per la realtà virtuale ed aumentata di Apple: l’approccio dovrebbe essere simile all’app Watch, ma chiaramente con più funzioni.

Nel sorgente di iOS 17 sarebbero però presenti anche alcune informazioni ed indizi su iPhone 15. iOS 17 a quanto pare girerà su sei modelli di smartphone con Dynamic Island: iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Ciò conferma quanto emerso in precedenza, ovvero che Apple intende rimuovere completamente il vecchio notch con la linea iPhone 15 per portare ovunque l’isola dinamica di iPhone 14 Pro e Pro Max.

Dal codice sono emerse anche delle conferme sul supporto all’USB 3.2 da parte di due modelli di iPhone 15, anche se ci saranno quattro smartphone con porta USB-C. Su iPhone 15 ed iPhone 15 Plus quindi la velocità di trasferimento sarà simile a quella dell’ingresso Lightning che siamo abituati a conoscere.

I miglioramenti più corposi arriveranno però con iPhone 15 Pro Max (o Ultra): non si parla solo di uno schermo più grande, ma anche di un software d’elaborazione delle immagini più avanzato ed un sistema di raffreddamento più efficiente.