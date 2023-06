iOS 17 limiterà le registrazioni di video ai concerti? Ciò che sappiamo al momento

A poche ore dalla notizia relativa all’assenza del sideload dalla prima beta di iOS 17, sul web è spuntato uno screenshot in cui si vede un'altra funzione dell'OS. In un tweet pubblicato dal designer di Crash App, Soren Iverson, iOS 17 blocca la registrazione di video ad un concerto.

Come si può visualizzare nell’immagine presente in calce pubblicata dal designer sul proprio account ufficiale Twitter, sulla parte superiore della fotocamera è presente un popup in cui si legge che la “Fotocamera è temporaneamente bloccata. Hai registrato 32 minuti di concerto. Prenditi una pausa e goditi lo spettacolo”.

Inutile dire che l’immagine ha scatenato le polemiche da parte degli utenti, ma al momento ancora non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Apple e tutto lascia intuire si tratti di uno scherzo dello stesso Iverson, che non è nuovo a tweet di questo tipo.

Tuttavia, un sistema di questo tipo non sarebbe completamente impossibile da integrare dal momento che - come osservato dai colleghi di Gizchina - Apple aveva depositato un brevetto su questo argomento nel 2016. Nella licenza veniva descritta una fotocamera in grado di rilevare un segnale ad infrarossi per interpretare i dati: tale segnale potrebbe essere utilizzato per disabilitare sia la fotografia che la registrazione video.

Ovviamente al momento tendiamo ad essere diffidenti, in quanto da Apple non sono arrivate conferme di alcun tipo, a differenza di quanto fatto per le nuove app di Apple Pay e Wallet di iOS 17.