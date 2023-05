E se iOS 17 avesse una modalità orizzontale? Il redesign di un fan fa sognare

Le novità in arrivo con iOS 17 saranno tantissime e riguarderanno gli sfondi, l'app Wallet e l'app Salute, insieme a diverse altre funzionalità minori del sistema operativo di iPhone. Un fan si è però chiesto come potrebbe essere un update ad iOS 17 che introduca la modalità orizzontale su smartphone: ecco il risultato.

Il redesign di iOS in modalità orizzontale è stato effettuato da Basic Apple Guy, che ha spiegato che le più recenti iterazioni dei chip Apple Bionic di Serie A sono più che capaci di gestire app in multitasking e split-screen, rendendo gli iPhone perfetti per la produttività, specie nelle varianti con schermo più grande. Combinando i chip migliorati con l'aumento della RAM di iPhone 15 da 6 GB a 8 GB, i nuovi Melafonini potrebbero diventare perfetti anche per gli utenti più esigenti.



Proprio qui entra in gioco la versione di iOS ideata da Basic Apple Guy, che di fatto permette il multitasking tra due app con schermo diviso a metà, oppure l'utilizzo di un'app in modalità orizzontale con sovrapposto, mediante picture-in-picture, un video di Apple TV o YouTube, anch'esso visualizzato in orizzontale. Non solo: lo split screen potrebbe anche essere utilizzato in verticale, con le due app attive posizionate una sopra l'altra.

Il designer, inoltre, ha anche pensato ad una modalità orizzontale per la Homepage di iOS, che sposta tutte le icone e i widget e li ruota di 90°, mentre gli indicatori per l'orario, la batteria e il Wi-Fi si spostano sul lato destro dello smartphone e le app più utilizzate dall'utente finiscono nell'apposito dock in basso. Questa modalità è molto simile alla landscape mode introdotta con i primi modelli di iPhone, ma successivamente pensionata con il passaggio ad iPhone X.



Come vi abbiamo già spiegato, questa modalità potrebbe migliorare nettamente la produttività su iPhone, rendendo lo smartphone una sorta di mini-iPad perfetto per la modifica di documenti, tabelle, immagini e video "al volo", magari quando il tablet o il laptop non sono a portata di mano. Improbabile che Apple annunci una feature simile alla WWDC 2023, ma ci è pur sempre concesso di sognare.