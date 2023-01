iOS 17, non aspettatevi grosse novità: Apple dà priorità ad xrOS

Nella stessa newsletter in cui ha fatto il punto sugli ultimi rumor su Apple AR, il popolare giornalista Mark Gurman ha anche parlato di iOS 17, la prossima generazione del sistema operativo per iPhone che dovrebbe vedere la luce in autunno con presentazione alla WWDC.

Il rapporto di oggi di Gurman indica che iOS 17 non dovrebbe introdurre enormi novità in termini di funzionalità. Il motivo è facile da intuire: Apple sta dando priorità assoluta ad xrOS insieme alle risoluzioni dei problemi di iOS 16.

Questo mix starebbe limitando anche lo sviluppo di iOS 17 ed iPadOS 17 che sono noti internamente con il nome in codice “Dawn” e potrebbero giungere sui dispositivi degli utenti con “meno modifiche importanti rispetto a quanto inizialmente previsto”. Lo stesso riguarderebbe anche macOS 14 che è in sviluppo internamente con il nome in codice “Sunburst”.

Apple starebbe anche lavorando sull’Apple Store: le intenzioni sono di introdurre nuove funzionalità dedicate alla realtà aumentata. Attualmente sul negozio online ne sono già disponibili alcune che si attivano quando un utente entra in un Apple Store fisico. Non è chiaro però su cosa stia lavorando la Mela, ma come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo.

Gli annunci ufficiali potrebbero arrivare alla WWDC in programma a Giugno 2023.