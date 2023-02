iOS 17 non sarà per tutti: ecco quali iPhone non lo riceveranno

Come ogni anno, Apple anche stavolta escluderà alcuni dei suoi dispositivi dal principale aggiornamento del suo sistema operativo mobile. Le novità di iOS 17 non arriveranno su svariati modelli, tutti con qualcosa in comune.

Per l'esattezza, a non ricevere le feature del nuovo update di iOS saranno tutti quei dispositivi mobili dotati del chip A11 Bionic di Apple, tra cui figurano anche iPhone 8, iPhone 8 Plus e l'apprezzato iPhone X, evidentemente giunti al capolinea del supporto software e che non beneficeranno delle novità in serbo per gli utenti per questo 2023.

La novità più anticipata per il nuovo aggiornamento del sistema operativo Apple per smartphone dovrebbe riguardare il servizio Apple Pay Later, ma il grosso del lavoro del colosso di Cupertino, stavolta, sembrerebbe essersi concentrato su stabilità e sicurezza.

Non mancheranno sorprese in corsa, ma è difficile che Apple possa replicare l'effetto sorpresa di tutte le novità di iOS 16, che ha effettivamente fatto da spartiacque tra il vecchio e il nuovo con una lunga serie di feature esclusive che hanno trasformato l'esperienza utente su più fronti su tutte le versioni del sistema, incluso iPadOS 16 con la sua forte spinta verso il multitasking avanzato anche sugli iPad più recenti e compatibili con la tecnologia Stage Manager.