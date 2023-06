iOS 17: queste novità arriveranno solo su iPhone 12 e successivi

La compatibilità di iOS 17 con gli iPhone è molto ampia, sebbene Apple abbia tagliato il supporto ad alcuni smartphone lanciati negli scorsi anni. Tuttavia, nonostante ciò per accedere ad alcune funzioni previste dall’OS bisognerà avere almeno iPhone 12.

Secondo quanto emerso e raccolto da BGR, queste novità saranno presenti solo su iPhone 12 e modelli successivi:

Le reazioni con le mani durante le chiamate FaceTime , che permettono di riempire l’inquadratura della fotocamera con effetti in realtà aumentata;

, che permettono di riempire l’inquadratura della fotocamera con effetti in realtà aumentata; La correzione automatica più precisa della tastiera , che utilizza l’intelligenza artificiale per offrire una digitazione ancora più precisa. Sarà disponibile in arabo, olandese, inglese, francese, tedesco, ebraico, coreano, italiano, polacco, portoghese, rumeno, spagnolo e tailandese. inglese, francese e spagnolo;

, che utilizza l’intelligenza artificiale per offrire una digitazione ancora più precisa. Sarà disponibile in arabo, olandese, inglese, francese, tedesco, ebraico, coreano, italiano, polacco, portoghese, rumeno, spagnolo e tailandese. inglese, francese e spagnolo; Le previsioni inline durante la digitazione , che però saranno inizialmente compatibili solo con l’inglese;

, che però saranno inizialmente compatibili solo con l’inglese; Point & Speak, che rende più facile per le persone con disabilità visive interagire con oggetti fisici che hanno etichette di testo. Sarà disponibile solo sui modelli Pro a partire da iPhone 12.

Alcune novità invece saranno compatibili solo con iPhone 14 Pro e Pro Max, in attesa di capire che tipo di compatibilità sarà garantita su iPhone 15: si tratta di Standby (che trasforma lo smartphone in uno smart screen o orologio da comodino), le Live Activities a schermo intero e l’integrazione di Siri in StandBy.

I widget interattivi di iOS 17, invece, saranno disponibili su tutti i modelli.