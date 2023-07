iOS 17, quante novità dalla beta pubblica: cambiano screenshot e dual-SIM

Dopo aver visto come si usa StandBy su iPhone aggiornati a iOS 17, nella prima beta pubblica del nuovo sistema operativo di Cupertino è stata scoperta un'altra nuova funzionalità sviluppata dalla Mela Morsicata. In particolare, stavolta pare che Apple si sia concentrata sul miglioramento degli screenshot a pagina intera su iPhone.

In alcune app di Apple per iOS 16, come Safari, Maps e Note, è possibile effettuare uno screenshot e salvare l'intera pagina come documento PDF. In altre parole, se avete una nota molto lunga e volete condividerla, potete semplicemente catturarne uno screen e selezionare l'opzione a pagina intera, dopodiché sarà il vostro iPhone a realizzare un PDF con tutti i contenuti della nota, compresi quelli al di fuori dello screenshot.

Si tratta di una feature davvero utile, che però non permette di salvare questi screenshot sull'app Foto, trattandosi di file PDF, e non di documenti di tipo immagine. Nella nuova beta pubblica di iOS 17, tuttavia, le cose sono profondamente cambiate: una volta effettuato lo screenshot, infatti, avrete due opzioni di salvataggio, ovvero "Salva in Foto" e "Salva PDF in File". Quest'ultima funziona esattamente come il salvataggio "standard" di iOS 16, mentre la prima esporterà la pagina intera come un file di immagine di grandi dimensioni che verrà poi salvato sulla Galleria foto di iOS.

La medesima opzione è stata individuata anche nelle ultime versioni beta di iPadOS 17 e di macOS Sonoma, il che significa che sarà possibile effettuare uno screenshot da uno dei propri dispositivi Apple e poi editarlo o modificarlo sugli altri, sfruttando anche la condivisione automatica delle immagini tra device connessi allo stesso account Apple.

Come se non bastasse, iOS 17 ha reso Siri bilingue con il suo ultimo aggiornamento, permettendo agli utenti indiani di mescolare le lingue indiane e l'inglese nelle ricerche. Infine, i colleghi di TechCrunch hanno scoperto che Apple ha migliorato anche il supporto per il Dual-SIM su iOS 17, dividendo per esempio i messaggi per SIM o permettendo di impostare diverse suonerie a seconda della scheda che riceve le chiamate o le notifiche.