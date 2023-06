iOS 17 peggiorerà lo scambio di messaggi tra iPhone e smartphone Android

Il nuovo iOS 17 presentato alla WWDC porta con se delle importanti novità anche a livello di messaggistica e ad iMessage. Tali modifiche saranno sicuramente apprezzate dagli utenti iPhone, ma renderanno più difficoltoso lo scambio di messaggi con i proprietari di smartphone Android.

A parlarne è un lungo articolo pubblicato dai colleghi di XDA che si sofferma sui motivi per cui ciò avviene.

iOS 17 introduce la possibilità di modificare i messaggi, rispondere ai thread ed inviare foto alla massima qualità quando quando ci sono all’interno dello stesso gruppo utenti Android. Tuttavia, questi ultimi non potranno godere di queste funzionalità, che in precedenza erano esclusive per iMessage.

Ciò vuol dire che se un utente iPhone invia un messaggio ad un utente Android, ed il primo modifica il messaggio, quest’ultimo non potrà vedere la versione finale. Inoltre, le risposte ai thread non appariranno ordinate correttamente se all’interno del gruppo sono presenti utenti iMessage. Ovviamente, anche le immagini ed i video inviati tramite chat di gruppo alla massima qualità perderanno qualcosa quando arriveranno sugli smartphone Android.

Ciò chiaramente è quanto emerso dalla prima beta di iOS 17, e non è da escludere che con la versione finale la situazione cambi. Qualora la situazione dovesse restare immutata, si potrebbe riaprire la questione del supporto ai messaggi RCS su iPhone.