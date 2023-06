iOS 17 permetterà di cambiare l'app per inviare messaggi con Siri

Dalla nuova beta di iOS 17, emergono nuove informazioni sulle funzionalità che saranno presenti nel sistema operativo. Apple a quanto pare intende rendere ancora più intuitivo il processo di modifica dell’app di default utilizzata per inviare messaggi tramite Siri.

Con la beta 2, disponibile dalla giornata di ieri per gli sviluppatori, quando si chiede all’assistente virtuale di inviare un messaggio a qualcuno, viene data la possibilità di scegliere più facilmente quale app di messaggistica utilizzare prima di procedere con l’invio.

Rispetto ad iOS 16 la differenza è sostanziale in quanto con quest’ultimo quando si dice “invia un messaggio”, Siri procede automaticamente con l’invio tramite l’applicazione Messaggi, mentre ad esempio per scegliere un’altra applicazione è necessario chiederlo esplicitamente (ad esempio “Invia un messaggio tramite Whatsapp”). Con iOS 17 gli utenti vedranno un’opzione per cambiare l’app ben prima di inviare un messaggio.

A quanto pare tra le app compatibili con la feature figurano Whatsapp e Telegram.

Sempre dalla beta è emerso che iOS 17 avvicinerà ulteriormente l’addio alle password per puntare sulle Passkey su cui stanno spingendo l’acceleratore molti dei principali brand tech, in quanto le password sono ritenute poco sicure. Nel sistema operativo, però, è anche presente un nuovo tool per proteggere la vista: su queste pagine abbiamo parlato di Screen Distance di iOS 17.