iOS 17 permetterà di installare le applicazioni da App Store di terze parti: nuovi rumor

A poche ore dal massiccio leak sulle novità in arrivo su iOS 17, di cui abbiamo parlato su queste pagine, su Twitter è emersa una voce secondo cui Apple con il nuovo sistema operativo potrebbe consentire l’installazione delle applicazioni da app store di terze parti.

La questione del sideload è al centro delle discussioni da ormai anni, ed Apple si è sempre schierata contro per ragioni legate alla sicurezza. A quanto pare però con iOS 17 ed iPadOS 17 la situazione potrebbe cambiare, ma solo in Europa probabilmente per non incappare in sanzioni da parte dell’Antitrust.

La voce bomba è stata lanciata dall’utente Analyst941, il quale in risposta alle richieste di un utente ha affermato che il sideloading dovrebbe arrivare con iOS 17 in Europa, mentre non sembrano esserci spazi per un’opzione che potrebbe consentire il cambio del font di sistema.

Le pressioni su Apple sono legate anche al nuovo Digital Markets Act (DMA) del Vecchio Continente: la nuova legislazione costringerà le aziende che operano nello spazio tech consentire l’installazione da qualsiasi fonte sui dispositivi. Su iPhone ed iPad quindi si potranno installare in maniera simile a quanto avviene su Mac, dove non è necessario passare per forza tramite App Store.

Secondo le indiscrezioni, iOS 17 includerà anche un nuovo Centro di Controllo e dovrebbe arrivare su un’ampia gamma di iPhone ed iPad.