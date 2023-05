iOS 17, pioggia di rumor in vista della presentazione: le possibili novità

A poche ore dai rumor sulla schermata di blocco di iOS 17 di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine nelle scorse ore, emergono nuove indiscrezioni sulle novità che dovrebbe introdurre Apple nel nuovo sistema operativo.

In un nuovo rapporto, il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman ribadisce che l’OS porterà una serie di importanti novità per il Wallet, l’applicazione Dov’è ma anche SharePlay ed AirPlay. Gurman fa riferimento a “cambiamenti significativi” ma non ha fornito alcun dettaglio specifico.

Sempre lo stesso giornalista, è tornato a parlare della nuova app Diario di iOS 17, che era emersa anche nelle passate settimane e che sostanzialmente dovrebbe integrare negli smartphone un journaling in stile Day One. Il leaker osserva che l’applicazione è ancora prevista per essere integrata in iOS 17 ed introdurrà una serie di funzionalità che consentiranno di “prendere appunti, oltre che un elemento social più forte” su iPhone.

In precedenza il Wall Street Journal aveva spiegato che con tale applicazione gli utenti avranno la possibilità di tracciare le loro attività quotidiane ed i loro pensieri, ma anche l’umore rispondendo ad una serie di domande sulla giornata. Atteso anche il debutto su iPad dell’app Salute.

Per le conferme di rito manca davvero poco: l'evento di apertura della WWDC è previsto per il 5 Giugno 2023 alle ore 19 italiane.