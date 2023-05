iOS 17, revisione in arrivo anche per Mappe? Un dubbio rumor sembra confermarlo

Già sappiamo che iOS 17 stravolgerà sfondi e app di sistema di tantissimi iPhone, toccando software come Wallet e Salute. Un nuovo leak, però, suggerisce che iOS 17 modificherà anche le mappe di iPhone, implementando addirittura la navigazione di queste ultime sulla schermata di blocco dei Melafonini di nuova generazione.

Il leak è stato diffuso su Twitter dall'utente Analyst941, che ha spiegato che "che vi piaccia o meno - e ad Apple non interessa - questa è la nuova Live Activity di Mappe per la schermata di blocco, disponibile su tutti gli iPhone". L'utente, ovviamente, ha diffuso a corredo del suo tweet anche un render concettuale che ci mostra come dovrebbe realizzarsi il particolare widget per la Lock Screen, che andrà ad abbracciare lo schermo nella sua interezza.

Su iOS 16, quando la navigazione su mappe è attiva, le indicazioni stradali occupano tutta la schermata di blocco, rimuovendo completamente le notifiche in arrivo e gli altri widget, compresi orario e calendario, in modo da fornire una navigazione più chiara e priva di distrazioni al guidatore. Con iOS 17, almeno secondo l'utente Twitter, le cose cambieranno molto.

Con uno swipe verso il basso, infatti, sarà possibile visualizzare le notifiche, che "copriranno" le mappe come se fossero lo sfondo della schermata di blocco, rendendo però impossibile seguire la navigazione finché l'utente non effettuerà un nuovo swipe verso l'alto. Inoltre, alcuni elementi della schermata di blocco, come data e orario, numero di notifiche in arrivo e i pulsanti rapidi per l'attivazione di torcia e fotocamera resteranno visibili in sovraimpressione, limitando le dimensioni della mappa stessa.

Infine, sembra che, una volta sbloccato l'iPhone, vi sarà una transizione senza soluzione di continuità all'app Mappe, che vi permetterà di continuare a navigare con il vostro smartphone senza problemi. Come spiega Macrumors, il leak andrebbe preso con le pinze, anche perché un insider del calibro di Mark Gurman ha già espresso seri dubbi a riguardo.

Per quanto ci riguarda, non possiamo che unirci al coro degli scettici. Benché la nuova veste grafica di Mappe sulla Lock Screen sia accattivante, la possibilità di visualizzare le notifiche e l'orario "sopra" la navigazione e la riduzione dello spazio destinato a quest'ultima sembrano rendere l'utilizzo di Mappe molto più pericoloso per i guidatori rispetto all'analoga versione per iOS 16. Ne sapremo di più alla WWDC del 5 giugno, quando Apple svelerà iOS 17 e le sue principali feature.