iOS 17 può rimuovere in automatico i parametri di tracking dagli URL

Non ci sarà chiaramente solamente una funzionalità salvavista su iOS 17 tra le varie novità. Infatti, il passare del tempo sta portando con sé sempre più dettagli relativi a ciò che Apple ha intenzione di introdurre con la prossima "grande versione" del sistema operativo degli iPhone. Di mezzo c'è anche la rimozione dei parametri di tracking.

A tal proposito, come riportato anche da MacRumors, nonché come si può vedere in un video ufficiale Apple destinato agli sviluppatori e legato alla recente edizione 2023 della WWDC, a partire da iOS 17 (per l'appunto), iPadOS 17 e macOS Sonoma, il browser Safari rimuoverà in automatico quel che riguarda il tracciamento contestualmente agli URL (ad esempio, il parametro "click_id" che gli inserzionisti possono usare per monitorare l'attività dell'utente e offrire annunci personalizzati).

Questo di default, come potete ben immaginare, per quel che riguarda la navigazione Web in modalità privata, rendendo dunque quest'ultima ancora più indicata per coloro che vogliono impedire il tracciamento legato ai siti Web. In parole povere, come potete vedere anche nello screenshot presente in calce alla notizia, Safari procederà all'eliminazione automatica dei parametri di questo tipo quando verranno rilevati contestualmente alla navigazione Web o alla copia di un link. Ovviamente, il resto dell'URL verrà lasciato intatto, così da far funzionare comunque il link.

Il tutto si chiama Advanced Tracking and Fingerprinting Protection, funziona anche contestualmente ad altre app (quali Messaggi e Mail), può eventualmente essere abilitato per la normale navigazione Web con Safari e come detto in precedenza verrà implementato nelle prossime major release degli OS di casa Apple. Ricordiamo che queste ultime arriveranno entro la fine del 2023 in versione stabile.