iOS 17 risolverà finalmente un problema con la scansione dei QR Code

Con iOS 11, Apple ha introdotto la possibilità di effettuare la scansione dei QR Code direttamente dall’app Fotocamera. Tuttavia, nonostante le cinque release degli OS, c’è sempre stato un problema con questo sistema che finalmente Apple ha deciso di correggere con il nuovo iOS 17.

Come notato da 9to5Mac, con iOS 17 quando si effettua la scansione di un QR Code dall’app Fotocamera, il pulsante giallo che rimanda al link collegato al codice non sarà più fluttuante nell’UI, ma sarà presente in basso, poco sopra il pulsante a forma di cerchio che fa scattare la foto.

In questo modo sarà più facile raggiungerlo con il pollice, senza dover far i salti mortali come avviene attualmente. Un esempio è disponibile direttamente nello screenshot che trovate in calce, acquisito direttamente dai colleghi di 9to5Mac nella beta di iOS 17 che è partita da qualche giorno e sta portando alla scoperta di tante novità “nascoste” che Apple non ha mostrato sul palco del keynote.

Nella giornata di ieri, ad esempio, è emerso che la nuova app Promemoria di iOS 17 è ancora più utile per coloro che la utilizzano per appuntare le cose da comprare quando si fa la spesa. Tuttavia, alcune indicazioni hanno mostrato che iOS 17 peggiorerà lo scambio di SMS tra iPhone ed Android: Apple infatti non ha ancora integrato lo standard di messaggistica RCS nel proprio OS.