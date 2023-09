iOS 17 rivoluziona la modalità Ritratto anche sui vecchi iPhone: l'attesa novità

Nel corso dell’evento autunnale, Apple ha annunciato la data di lancio di iOS 17 ma ha anche mostrato un’interessante funzionalità per la modalità Ritratto, che sul palco è stata presentata durante il reveal di iPhone 15 ma che ora si scopre arriverà anche sui vecchi modelli.

Stiamo parlando del sistema che permette, quando si scatta una foto con la modalità Ritratto, di cambiare il soggetto messo a fuoco dopo in fase di editing, attraverso il sistema di modifica integrato nell’app Foto.

L’utente Twitter Dylan ha scoperto che nella release candidate di iOS 17, che è già disponibile per coloro che partecipano alla fase beta dell’OS e che sostanzialmente altro non è che la versione che sarà pubblicata la prossima settimana, anche con iPhone 14 Pro (ed ovviamente Pro Max) è possibile cambiare la messa a fuoco dei Ritratti dopo lo scatto, semplicemente toccando una parte dell’immagine. Questo sistema è particolarmente utile se ad esempio in una fotografia sono presenti due o più soggetti: in precedenza era necessario affidarsi ad app di terze parti, che nella maggior parte dei casi sono a pagamento, per poter completare tale modifica ma Apple evidentemente ha deciso di colmare questa mancanza con il nuovo sistema operativo.

Ovviamente, Apple sul palco l’ha mostrata su iPhone 15 Pro e Pro Max per mostrare le potenzialità dei nuovi comparti fotografici.