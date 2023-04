iOS 17 rivoluzionerà il monitoraggio della salute fisica e mentale con una nuova app

Secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal, Apple starebbe sviluppando una nuova applicazione per iPhone che farà da diario e permetterà agli utenti di registrare i propri esercizi e sentimenti quotidiani.

Si tratterà di una vera e propria rivoluzione, destinata a modificare in maniera profonda il monitoraggio della salute fisica e mentale sui dispositivi su cui sarà installato iOS 17.

Attualmente l’applicazione ha il nome in codice Jurassic ed andrà a competere con altre app attualmente presenti su App Store come Day One.

Con questa nuova applicazione, Apple intende aiutare gli utenti a tenere traccia della loro vita quotidiana ed analizzerà il comportamento degli utenti per determinare la giornata tipo di un utente, compreso quanto tempo si trascorre a casa ed in altri luoghi. Tra le altre funzionalità offerte da iOS 17, ci sarà anche una funzione per rilevare la vicinanza fisica di un utente ad altre persone.

Il rapporto si basa su alcuni documenti pubblicati sul Wall Street Journal, i quali hanno rivelato che l’app avrà una funzione di personalizzazione che evidenzierà i potenziali argomenti di cui gli utenti possono tenere traccia, come gli allenamenti. L’app avrà anche la capacità di raccogliere più dati utente rispetto ad app di terze parti ed avrà anche accesso agli SMS ed alle telefonate, il tutto proteggendo la privacy e la sicurezza.

Secondo le ultime indiscrezioni, iOS 17 consentirà anche il sideloading delle app.