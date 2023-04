iOS 17, nuovi rumor: Apple rinnoverà il Centro di Controllo?

Mentre si continua a parlare degli smartphone che supporteranno iOS 17, sul web emergono nuovi rumor sulle novità che introdurrà Apple con il nuovo sistema operativo in arrivo in autunno.

Secondo una nuova mail, tra le novità che dovrebbe portare con se l’OS dovrebbe figurare un nuovo Centro di Controllo. Gli ingegneri Apple, nell’ottica del miglioramento delle prestazioni e stabilità generali di iOS, punterebbero a modificare questa componente essenziale del sistema operativo, che permette di accedere rapidamente ad un’ampia gamma di funzionalità semplicemente facendo lo swipe dall’alto verso il basso.

Il Centro di Controllo non ha registrato modifiche significative dal rilascio di iOS 11 nel 2017, e dal momento che nel 2023 sono dieci anni dalla sua introduzione (con iOS 7 nel 2013), è possibile che Apple decida di introdurre nuove opzioni di personalizzazione per gli utenti oppure delle altre novità a livello di funzioni.

Nella mail si fa riferimento solo ad un rinnovamento di tale comparto, mentre non sono disponibili ulteriori informazioni in merito.

Altri rumor emersi nelle precedenti ore riferiscono anche che iOS 17 potrebbe contenere più novità del previsto e non dovrebbe soffermarsi esclusivamente sulla stabilità, come indicato in precedenza.

Voi cosa vi aspettate da iOS 17? Come sempre fatecelo sapere attraverso la sezione commenti.