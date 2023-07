Con iOS 17 Siri diventa bilingue: quante novità nella prima beta pubblica!

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, nella serata di ieri Apple ha pubblicato la prima beta pubblica di iOS 17. Le novità sono davvero tante, ma la più importante riguarda sicuramente Siri.

L’azienda di Cupertino infatti nella versione dimostrativa del proprio sistema operativo ha implementato il supporto alle query bilingue per Siri. Ciò significa che gli utenti ora potranno porre domande all’assistente vocale mescolando inglese ed hindi, ma anche l’inglese con telegu, punjabi, kannada o marathi. Si tratta di una novità sicuramente importante, ma purtroppo almeno in questa prima fase l’italiano non rientra tra le lingue prescelte.

Apple ha anche implementato la funzione di screenshot a pagina intera su iOS 17: la funzione è disponibile da tempo su Android e permette agli utenti di salvare l’immagine sia informato jpeg che PDF.

Migliorata anche l’esperienza sugli iPhone che si affidano alla funzionalità dual-SIM con una scheda fisica ed una eSIM: migliorato l’ordinamento dei messaggi per SIM, introdotte suonerie separate per ciascuna scheda e la possibilità di scegliere la SIM quando si richiama un numero sconosciuto.

A parte ciò, sono stati introdotti vari miglioramenti per gli utenti indiani non solo su iOS, ma anche su iPadOS e macOS. Il lancio pubblico dei sistemi operativi è previsto per il prossimo autunno.