iOS 17: strano bug riesce a mandare in completo freeze l'iPhone

Mentre gli utenti attendono l'arrivo di iOS 17.2, sul Web si sta facendo notare un bug in grado di mandare in completo freeze gli iPhone.

A tal proposito, come riportato anche da Wccftech, nonché come si può vedere in un video pubblicato da bibasik7 su Twitter X, a quanto pare una procedura specifica riesce a rendere lo schermo temporaneamente insensibile al tocco. Inoltre, in questo contesto anche la singola pressione dei pulsanti relativi a volume e accensione non sembra avere alcun effetto.

Potete vedere meglio tutto mediante il contenuto presente in calce, ma in linea generale la questione sembra risultare relativa a un problema con la Libreria App di iOS. La questione è insomma relativa al software, più precisamente sembrerebbe a iOS 17.1.1, considerando anche che le segnalazioni riguardano un ampio numero di modelli di iPhone. Da iPhone 13 a iPhone 15, per intenderci.

Per fortuna, il bug sembra essere "attivabile" solamente mediante una specifica serie di operazioni, quindi è improbabile che molte persone lo riscontrino durante il quotidiano. Tuttavia, la situazione non è passata di certo inosservata: nel malaugurato caso in cui doveste trovarvi in uno scenario di questo tipo, sappiate in ogni caso che un riavvio forzato tramite i pulsanti Volume e Accensione può risolvere la situazione. Se non conoscete la procedura specifica, potreste voler dare un'occhiata all'approfondimento su come forzare il riavvio dell'iPhone.