iOS 17 può suggerire ricette partendo da una fotografia: la feature nascosta

La presentazione dei nuovi sistemi operativi di Apple è seguita da notizie sulle funzionalità “nascoste” e non mostrate in via ufficiale sul palco. Nemmeno il nuovo iOS 17 ha fatto eccezione, ma include delle novità di secondo piano che sono molto interessanti.

A quanto pare, con l’OS l’applicazione Foto diventerà sempre più intelligente non solo perchè consentirà di trasformare gli scatti in adesivi ma anche grazie ad una feature chiamata Visual Look Up che permetterà di cercare le ricette direttamente da una fotografia.

La funzionalità è apparsa nella pagina teaser pubblicata sul sito americano del gigante di Cupertino. Come si può vedere dall’immagine presente in calce, Foto sarà in grado di suggerire delle ricette partendo da un’immagine presente nel rullino, il tutto sfruttando l’intelligenza artificiale. Apple ha già implementato funzioni di questo tipo: emblematico è il sistema che consente di localizzare i monumenti o punti d’interesse tramite la stessa app, ma questa aggiunta è sicuramente molto interessante e mostra come la Mela si stia muovendo in maniera importante verso un’implementazione più ampia dell’IA nei propri prodotti.

Nella foto presente nella pagina, che ritrae lo scatto di una ciotola di quinoa, si vede l’applicazione suggerire altri pasti a base di quinoa, in particolare cibi per la colazione.

Gli altri miglioramenti di Visual Look Up consentiranno agli utenti di mettere in pausa i video per poi cercare informazioni sull’argomento toccando sull’icona con la “i” centrale.