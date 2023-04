iOS 17 supporterà l'installazione di app tramite store di terze parti, ma con dei limiti

I rumor sul supporto da parte di iOS 17 al sideloading delle app sono ormai presenti sul web già da diversi giorni e con il passare delle ore assumono sempre più consistenza. Il popolare leaker e giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, ne ha parlato anche al podcast di MacRumors dove ha discusso dei limiti di questa feature.

Per chi non avesse seguito gli ultimi aggiornamenti: Apple a quanto pare con iOS 17 permetterà di installare le applicazioni tramite App Store di terze parti ed esterni a quello ufficiale. La decisione sarebbe stata presa per conformarsi al Digital Markets Act dell’Unione Europea ed evitare di incappare in possibili sanzioni da parte del Vecchio Continente.

Gurman ha spiegato che Apple avrebbe fatto il minimo indispensabile per mettersi in regola alle normative europee. Il sideloading di iOS 17 infatti sarà disponibile solo nei paesi in cui è applicabile il Digital Martkets Act, ovvero solo l’UE. Ciò vuol dire che negli Stati Uniti ad esempio gli utenti potranno affidarsi solo all’App Store per scaricare le applicazioni.

Le limitazioni non dovrebbero finire qui, però. Il giornalista afferma che anche se le app verranno installate al di fuori dello store ufficiale, esiste la possibilità che Apple decida di monetizzare addebitando agli sviluppatori costi extra per far parte del programma. Non è chiaro che paletti porrà, ma non è da escludere un sistema di certificati a pagamento che se non presenti nelle applicazioni non consentirà agli utenti di effettuare il download dell’app. È chiaro però che da questo fronte sarà interessante capire quali saranno i cavilli burocratici scovati dagli avvocati della Mela per consentirgli di attuare questa strategia.

Sempre dal fronte del nuovo OS, gli ultimi rumor riferiscono che iOS 17 includerà anche una nuova app per il monitoraggio della salute mentale.