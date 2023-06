iOS 17 è ufficiale: rivoluzione segreteria telefonica, NameDrop e IA per la tastiera

Alla WWDC 2023 di Apple si è fatto come al solito molto riferimento al software. In questo contesto, non è dunque potuta mancare l'ufficialità per quel che concerne la nuova versione del sistema operativo legato agli iPhone. Signore e signori, è arrivato il momento di approfondire le novità di iOS 17.

Ebbene, la società di Cupertino è partita spiegando che la più recente versione dell'OS porterà per certi versi una rivoluzione lato chiamate e segreteria telefonica. Non si fa solamente riferimento alla possibilità di impostare degli accattivanti "poster personalizzati" per i singoli contatti, bensì anche all'arrivo della funzionalità "live voicemail". Di cosa si tratta? In parole povere, risulta possibile ottenere una trascrizione audio in tempo reale di ciò che viene detto a livello vocale alla segreteria telefonica.

Ci sono inoltre novità anche lato FaceTime: ad esempio, risulterà possibile registrare un messaggio così che gli altri possano vederlo in seguito. Per quel che riguarda, invece, Messaggi, arrivano nuovi filtri per la ricerca, così come vengono aggiunte comodità come una nuova freccia che consente di iniziare la conversazione dal primo messaggio non letto. Non mancano poi anche possibilità come la trascrizione dei messaggi audio e altri piccoli miglioramenti che potrebbero sicuramente far piacere a chi è solito fare uso di quest'app.

Da notare inoltre la funzionalità Check In, che consente di far sapere a una persona in automatico quando si arriva a casa (tutto ciò che riguarda il viaggio verso casa è criptato end-to-end, fa sapere Apple). Qualcuno ha già iniziato ad affermare che iMessage inizi a sembrare sempre di più un "social network".

Al netto di questo, iOS 17 includerà novità come un'esperienza ridisegnata lato sticker, considerando anche che sarà possibile generare sticker a partire da una foto Live mediante pochi e semplici tap. Tra l'altro, gli sticker risultano ora diffusi a livello di sistema, quindi si possono utilizzare in tutte le app di terze parti che dispongono di un supporto a livello di Memoji.

Apple ha ufficializzato le novità di iOS 17 in tempi rapidi, ma a farsi notare è stata, tra le altre cose, la feature NameDrop. Si fa riferimento a un aggiornamento di AirDrop, che consente di scambiarsi il proprio numero di telefono in modo rapido. Si punta insomma a rendere più semplice e rapido lo scambio di informazioni tra persone. NameDrop si potrà usare con iPhone e Apple Watch.

È poi arrivato il primo riferimento al mondo dell'intelligenza artificiale, che rappresenta sicuramente "l'argomento caldo" del momento. Essenzialmente, ad arrivare è un trasformer model per una migliore correzione automatica di ciò che si digita mediante la tastiera. Questa soluzione, secondo Apple, può "prevedere" in modo preciso quali saranno le prossime parole e frasi che l'utente vuole digitare.

Nella fase conclusiva del reveal di iOS 17, si è fatto riferimento all'app Journal, che può offrire suggerimenti su ciò su cui si può poi voler scrivere (ad esempio, a livello musicale). Il contenuto sarà basato su quanto l'utente ha fatto di recente, puntando alle canzoni ascoltate, alle foto e così via. Insomma, si tratta di una possibile fonte d'ispirazione legata alle attività svolte di recente. Tutto è criptato end-to-end.

Per il resto, non è mancato il reveal di StandBy, che in parole povere consente di visualizzare informazioni posizionando l'iPhone su un lato mentre quest'ultimo è in fase di ricarica. Quanto visto di default durante l'evento è una sorta di "grande orologio", cosa che ricorda un po' il mondo dei display smart. Si potranno però scorrere anche dei widget, così come si potrà utilizzare Siri. A proposito dell'assistente vocale, tra l'altro, si potrà ora fare a meno dell'iconico "Hey", chiamando solo "Siri".