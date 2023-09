È il giorno di iOS 17 e watchOS 10: orario di lancio e come preparare i dispositivi

Come annunciato da Apple nel corso del keynote della scorsa settimana, oggi è il giorno del lancio di iOS 17e dei vari sistemi operativi di nuova generazione per i dispositivi dell’ecosistema.

Apple, contestualmente ad iOS 17, rilascerà anche iPadOS 17 e watchOS 10, mentre per quanto riguarda macOS Sonoma bisognerà attendere ancora una settimana in quanto verrà distribuito il 26 Settembre 2023 sui Mac compatibili.

A che ora esce iOS 17?

iOS 17, così come iPadOS 17 e watchOS 17, sono attesi nella serata italiana. Apple è solita pubblicare gli aggiornamenti intorno alle ore 19, quindi controllate tramite il menù Impostazioni e l’app Watch la disponibilità a quell’ora. Nei primi minuti tuttavia i server potrebbero essere intasati ed i download rallentare: in tal caso consigliamo di attendere qualche ora per procedere con un download liscio e veloce.

Con quali iPhone è compatibile iOS 17?

iOS 17 è compatibile con tutti i modelli di iPhone a partire dagli iPhone Xs. Apple ha eliminato il supporto alla linea iPhone 8 ed iPhone X, che non saranno più aggiornati: se possedete uno di questi dispositivi quindi non riceverete il major update.

Come preparare l’iPhone ad iOS 17?

Ovviamente, il primo consiglio che possiamo dare è di creare un backup su iCloud o in locale dei vostri dati in via precauzionale. Accertatevi anche di avere a disposizione almeno 6Gb di spazio sul dispositivo per poter eseguire l’aggiornamento. Il nostro consiglio è di effettuare l’installazione mentre iPhone è collegato alla corrente elettrica e quando è connesso ad una rete WiFi stabile.