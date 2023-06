Con iOS 17 i widget diventano finalmente interattivi: Apple conferma la novità

Tra le novità di iPadOS 17 mostrate da Apple durante la conferenza di apertura della WWDC 2023, troviamo anche i widget interattivi che permettono di completare varie azioni senza aprire le applicazioni. La Mela ha confermato che la funzione arriverà anche su iPhone con iOS 17.

Si tratta dell’evoluzione della feature introdotta con iOS 14. Con i widget interattivi, ad esempio, si potranno contrassegnare i promemoria come completati, ma anche riprodurre o mettere in pausa un brano o un podcast, e controllare gli accessori della smart home senza aprire l’app Casa, come si può vedere nella breve clip pubblicata dall’account Twitter Apple Hub che ha avuto modo di installare la versione beta dell’OS. Ovviamente, Apple metterà a disposizione degli sviluppatori le API dedicate per integrare la feature nelle loro applicazioni.

I widget interattivi approderanno anche su desktop dei Mac con macOS Sonoma, presentato anch’esso ieri ed in arrivo il prossimo autunno.

Le versioni beta dei vari sistemi operativi sono state pubblicate nella serata di ieri, 6 Giugno 2023, per coloro che posseggono un account Sviluppatore, mentre la fase di beta pubblica partirà a Luglio ed il lancio pubblico è previsto in autunno, con le date che saranno annunciate solo nel corso del classico keynote di Settembre.