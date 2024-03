iOS 18 a tutta accessibilità: le nuove opzioni renderanno la vita più facile

iOS 18 si preannuncia essere un aggiornamento davvero significativo, ma non solo per l’IA. Un nuovo rapporto pubblicato da MacRumors infatti riferisce che Apple starebbe lavorando per incorporare in iOS 18 e macOS 15 delle nuove opzioni di accessibilità che miglioreranno e renderanno la vita più facile agli utenti.

Il popolare blog spiega che le novità dovrebbero essere disponibili entro la fine dell’anno, ed a quanto pare andranno a migliorare le impostazioni esistenti. Tra le novità trapelate figurano:

Scorciatoie vocali adattive , che consentiranno agli utenti di associare una frase ad un’impostazione di accessibilità univoca. Si tratterà sostanzialmente di uno shortcut vocale che permetterà di attivare o disattivare feature come VoiceOver, il Controllo Vocale, lo Zoom ed altro;

, che consentiranno agli utenti di associare una frase ad un’impostazione di accessibilità univoca. Si tratterà sostanzialmente di uno shortcut vocale che permetterà di attivare o disattivare feature come VoiceOver, il Controllo Vocale, lo Zoom ed altro; Una nuova sezione “Categorie” per la feature “Live Speech” , che permetterà agli utenti di organizzare le frasi in categorie a loro scelta con 20 icone diverse;

, che permetterà agli utenti di organizzare le frasi in categorie a loro scelta con 20 icone diverse; Un supporto esteso alla personalizzazione delle dimensioni dei caratteri, che abbraccerà nel caso di macOS 15 anche le applicazioni Libri, Notizia, Azioni, Suggerimenti e Meteo

Alcune fonti a MacRumors hanno anche svelato che Apple starebbe internamente testando un’opzione per modificare le dimensioni dei caratteri dalla barra del menù interno di macOS. Apple però avrebbe anche in cantiere altre funzionalità di accessibilità aggiuntive: una di queste utilizzerà il tracciamento oculare del dispositivo, ma maggiori informazioni dovrebbero essere disponibili nel corso del WWDC 2024.