iOS 18 sarà l'aggiornamento più ambizioso degli ultimi anni: in arrivo importanti novità

Sebbene Apple abbia sospeso lo sviluppo di iOS 18, per correggere i bug, i lavori riprenderanno prossimamente e secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg l’aggiornamento che il colosso di Cupertino si appresta a portare su iPhone ed iPad nel 2024 sarà davvero mastodontico.

Nell’ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg riferisce che Apple ha definito internamente iOS 18 come un update “ambizioso ed avvincente”, e porterà con se tantissime nuove funzionalità e cambiamenti di design importanti. A ciò si dovrebbero aggiungere anche dei miglioramenti significativi in termini di prestazioni e sicurezza dei dispositivi.

Ovviamente, ad oggi non sono emerse molte informazioni su ciò che andrà a comprendere il pacchetto, ma Gurman evidenzia che iOS 18 arriverà dopo alcuni anni in cui le novità introdotte dalle major release di iOS sono state modeste. Di fatti, secondo il giornalista di Bloomberg, l’ultimo importante aggiornamento per il sistema operativo di iPhone è stato iOS 14 che nel 2020 ha portato con se i widget nella schermata Home.

Secondo i rapporti pubblicati in precedenza, iOS 18 porterà con se tantissime funzionalità lato IA, al punto che il 2024 è stato definito un anno chiave per l’implementazione dell’intelligenza artificiale all’interno dei dispositivi della Mela.