iOS 18 sarà l'aggiornamento più significativo nella storia di Apple: le novità in arrivo

Come da protocollo, Apple dovrebbe annunciare iOS 18 in occasione della WWDC 2024 in programma a Giugno, insieme agli altri aggiornamenti per iPad, Apple Watch e Mac. A quanto pare, il nuovo OS porterà con se un’ampia serie di novità, al punto che è stato etichettato da molti insider come l’aggiornamento più significativo della storia di Apple.

Nella sua newsletter Power On, il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman affronta il tema e ribadisce che iOS 18 sarà annunciato a Giugno insieme a watchOS 18, iPadOS 18 e macOS 15. Molti dettagli saranno pubblicati solo in futuro, e probabilmente emergeranno nel corso delle prossime settimane, ma nel frattempo il leaker afferma che “mi è stato detto che il nuovo sistema operativo è visto all'interno dell'azienda come uno dei più grandi aggiornamenti iOS, se non il più grande, nella storia dell'azienda”.

Secondo le indiscrezioni trapelate in precedenza, iOS 18 integrerà alcune funzioni collegate all’intelligenza artificiale e punterà molto su questo comparto: i leak emersi riferiscono che Apple sarebbe al lavoro su una propria versione di ChatGPT da integrare in Siri, che consentirà all’assistente vocale di generare non solo testo ed immagini ma anche in video.

A quanto pare, però, iOS 18 avrebbe in cantiere anche un’altra novità significativa: l’arrivo del supporto RCS nell’app Messaggi che consentirà ai possessori di iPhone di inviare foto e video ad alta risoluzione, messaggi audio, conferme di lettura ed altro agli utenti Android.

Ovviamente, vi aggiorneremo sulle novità che ha in serbo Apple per iOS 18 nel corso delle prossime settimane.