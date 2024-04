iOS 18 sta per arrivare e sarà rivoluzionario: il tuo iPad sarà abbandonato o supportato?

A pochi giorni dalla pubblicazione del rumor secondo cui Apple lancerà un App Store per l’IA con iOS 18, si continua a parlare dei sistemi operativi per iPhone ed iPad che i colosso di Cupertino dovrebbe presentare alla WWDC 2024 di Giugno. In particolare, sul web è emersa una lista dei possibili iPhone ed iPad compatibili.

Di seguito i modelli di iPhone che dovrebbero essere compatibili:

iPhone 15, iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone SE 2

iPhone SE 3

Discorso meno complesso per gli iPad. Apple infatti dovrebbe portare iPadOS 18 sui seguenti modelli di tablet:

iPad 2019 e modelli più recenti

iPad mini 2019 e modelli più recenti

iPad Air 2019 e modelli più recenti

iPad Pro 2018 e modelli più recenti

Qualora tale rumor dovesse rivelarsi veritiero, Apple taglierà il supporto all’iPad di sesta generazione, iPad Pro da 12,9 pollici di seconda generazione ed iPad Pro da 10,5 pollici.

Come sempre in casi analoghi, il consiglio è di prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto mancando ancora tanto al lancio ufficiale e la presentazione, potrebbero anche non corrispondere alla realtà.

Su JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti di oggi.