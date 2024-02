iOS 18 sarà compatibile con i seguenti modelli di iPhone: trapela la prima lista

Secondo le ultime indiscrezioni, iOS 18 porterà delle importanti novità a livello di design, ma in attesa di scoprire se tali rumor si riveleranno veritieri o meno, sul web è trapelata quella che sembra essere la lista dei dispositivi che saranno compatibili con il nuovo sistema operativo mobile del colosso di Cupertino.

Nella fattispecie, la lista trapelata rivela che iOS 18 sarà disponibile sui seguenti modelli di iPhone:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (Seconda Generazione)

iPhone SE (Terza Generazione)

Ovviamente, a questi si aggiungeranno i nuovi iPhone 16 che Apple dovrebbe presentare il prossimo autunno nel corso del classico keynote di Settembre. iOS 18, come da protocollo, con ogni probabilità sarà disponibile insieme al nuovo iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS a partire da fine settembre-inizio ottobre, con presentazione in programma in estate nel corso dell’annuale WWDC.

A quanto pare, il focus principale di iOS 18 sarà l’intelligenza artificiale: Apple sarebbe al lavoro da tempo su una serie di funzionalità che renderanno sia Siri che tutto il sistema operativo più intelligente.