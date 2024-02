iOS 18 sarà davvero un aggiornamento epocale: dite addio agli 'Apple ID'!

Le numerose novità che ha in serbo Apple con iOS 18 potrebbero abbracciare anche gli Apple ID. Secondo quanto riportato da MacRumors, infatti, con la prossima versione del proprio sistema operativo mobile, Apple avrebbe intenzione di cambiare il nome agli account.

In particolare, l’Apple ID potrebbe essere rinominato in “Account Apple”, almeno a giudicare da quanto raccolto da alcune fonti di MacRumors. Apple, in particolare, starebbe testando internamente il nuovo nome in vista di una possibile introduzione già nel 2024.

Il rebranding da Apple ID ad Apple Account potrebbe avvenire con iOS 18 (noto internamente come Crystal) e macOS 15 (nome in codice Glow). Attualmente è già possibile trovare l’indicazione “Apple Account” in varie parti dell’ecosistema, tra cui sul sito web ed anche nelle impostazioni dove si parla di “Saldo dell’account Apple”. Tuttavia, Apple avrebbe intenzione di pensionare completamente il nome “Apple ID” per riferirsi al profilo he gli utenti utilizzano per accedere ai propri servizi e per attivare gli account.

Non è chiaro il motivo per cui Apple starebbe prendendo in considerazione questo cambiamento, ma non è scontato che alla fine il piano veda la luce. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli sui piani di Apple.

Nelle scorse ore, intanto, sono arrivate ulteriori informazioni sulla compatibilità di iOS 18 con i vari modelli di iPhone. A quanto pare Apple potrebbe tagliare il supporto ad alcuni modelli.