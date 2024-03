iOS 18 sarà davvero il più grande update di sempre per iPhone

A quanto pare, iOS 18 non modificherà solo le AirPods Pro e punterà massicciamente sull’intelligenza artificiale, ma si soffermerà anche su altri comparti del sistema operativo, come quello relativo alla personalizzazione. A fare il punto sulla situazione ci ha pensato un nuovo rapporto emerso nel weekend.

Secondo quanto affermato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter settimanale Power On, il sistema operativo che Apple dovrebbe presentare il prossimo giugno in occasione della WWDC rappresenterà davvero uno spartiacque importante per l’ecosistema per smartphone, non solo per le attese funzionalità legate all’IA.

Nello specifico, Apple intende dare agli utenti una maggiore libertà di personalizzazione per la homescreen. MacRumors afferma che uno dei cambiamenti più significativi da questo fronte riguarda la possibilità, da parte degli utenti, di posizionare liberamente le icone delle app sulla griglia, in maniera analoga a quanto avviene su macOS.

Apple è convinta che iOS 18 sarà a tutti gli effetti il più grande aggiornamento di sempre per iOS, ed appare evidente che non si soffermerà solo sull’intelligenza artificiale ma toccherà anche la personalizzazione. Nelle scorse ore si sono intensificati i rumor secondo cui Apple potrebbe affidarsi alle IA di altre società per integrare funzionalità d’intelligenza artificiale generativa in Siri ed in generale nel sistema operativo.

Su Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) è uno dei più venduti di oggi.