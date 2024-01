iOS 18 a tutta IA: alla WWDC l'annuncio del nuovo Siri con il suo ChatGPT?

Apple punta a rendere iOS 18 l’aggiornamento più ambizioso degli ultimi anni, anche grazie all’intelligenza artificiale. Alcuni rumor emersi nella giornata di oggi sottolineano ancora una volta come il colosso di Cupertino stia puntando in maniera importante sull’intelligenza artificiale, ed i primi frutti potremmo vederli nel corso della WWDC.

Lo sviluppatore yeux1122 su Naver spiega che Apple starebbe testando internamente la sua versione dell’IA generativa che andrà a competere con ChatGPT e Google Bard, e potrebbe andare a completare l’assistente vocale Siri che a detta di tutti rappresenta uno dei punti deboli dell’ecosistema Apple alla luce dei progressi registrati dai competitor Google Assistant ed Amazon Alexa.

Proprio per tale motivo, l’obiettivo che si è posta Apple per il 2024 è migliorare significativamente il proprio assistente vocale con iOS 18, anche grazie all’IA. Lo sviluppatore spiega che Apple starebbe testando l’integrazione della sua intelligenza artificiale generativa con Siri, e potrebbe mostrare la nuova versione dell’assistente nel corso della WWDC 2024, per poi lanciarla nell’autunno successivo nell’aggiornamento iOS 18.

Il nuovo Siri dovrebbe girare su molti dispositivi e dovrebbe essere in grado di sostenere conversazioni naturali offrendo varie opzioni di personalizzazione. Ma non è tutto, perchè Apple a quanto pare starebbe lavorando ad un nuovo “servizio creativo specifico” che dovrebbe essere collegato all’applicazione Comandi e le sue funzionalità correlate. Tutte queste novità dovrebbero essere mostrate il prossimo giugno in occasione della WWDC 2024.