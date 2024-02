iOS 18, non solo IA: in arrivo importanti novità anche a livello di design

A quanto pare, iOS 18 non punterà solo sull’intelligenza artificiale, come noto da tempo. Nel nuovo rapporto pubblicato da Mark Gurman nella sua newsletter settimanale Power On, si fa il punto sulle novità in arrivo sul prossimo sistema operativo per iPhone della società di Cupertino, che potrebbe cambiare anche a livello di design.

Apple infatti avrebbe intenzione di rinnovare l’interfaccia grafica dei propri sistemi operativi, ma per macOS bisognerà attendere un anno o due. Questi programmi sono già partiti nel 2023, quando sono state apportate importanti modifiche a livello d’UI su watchOS, quando è stato introdotto un nuovo sistema d’utilizzo delle app sui display più piccoli.

Quest’anno invece sarà la volta di iOS che a quanto pare prenderà spunto da visionOS, grazie ad alcuni elementi traslucidi con cui hanno preso familiarità coloro che stanno utilizzando il computer spaziale disponibile al momento solo negli Stati Uniti. Apple vorrebbe fare in modo che le novità a livello di design possano massimizzare e porre ulteriormente l’accento sugli elementi d’intelligenza artificiale su cui sta lavorando: si parla di un chatbot simile a ChatGPT che sarà integrato in Siri per rendere le risposte dell’assistente vocale ancora più dinamiche.

iOS 18 dovrebbe sfruttare il chip A18 dell’iPhone 16 per sfruttare al massimo l’IA: la presentazione è in programma nel corso della WWDC 2024 in programma il prossimo mese di Giugno.