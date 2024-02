iOS 18 farà pieno di novità: ecco come sfrutterà l'intelligenza artificiale

Nella stessa newsletter in cui si è parlato dell’evoluzione di Apple Vision Pro, il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, ha fatto anche il punto sullo sviluppo di iOS 18. Il nuovo sistema operativo, infatti, si preannuncia pieno di novità dal fronte delle funzionalità ed intelligenza artificiale.

Come abbiamo avuto modo di raccontare, iOS 18 sarà l’aggiornamento più significativo della storia Apple ed a quanto pare farà il pieno di novità dal fronte dell’intelligenza artificiale.

Prevedibilmente, Apple migliorerà Siri integrando al suo interno una nuova serie di funzionalità basate sull’IA, che sfrutteranno il modello Ajax su cui gli ingegneri e ricercatori hanno lavorato nel corso degli ultimi anni. In particolare, Gurman afferma che Siri sarà in grado di “offrire più opzioni e conversazioni naturali” ed alcuni riferimenti scovati nella beta di iOS 17.4 suggeriscono che Ajax sarà anche in grado di offrire riepiloghi per ciò che viene mostrato sullo schermo dell’iPhone, oltre che per completare automaticamente le frasi nell’app Messaggi e rispondere alle domande.

Resta da capire se tali funzioni saranno disponibili anche sui vecchi modelli di iPhone oppure se richiederanno i nuovi chip che saranno utilizzati in iPhone 16, però. Non è da escludere qualche limitazione legata all’elaborazione, però, ma ne sapremo di più il prossimo giugno in occasione della WWDC.