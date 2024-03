iOS 18 porterà una funzionalità attesissima nelle Mappe: finalmente!

Nella serata di ieri, Apple ha annunciato formalmente le date della WWDC 2024, nel corso del quale la società americana presenterà iOS 18 e le prossime novità software che vedranno la luce nel corso del 2024. A quanto pare, il corposo aggiornamento per iPhone toccherà anche l’applicazione Mappe con un’attesissima funzionalità.

In particolare, alcune stringhe di codice analizzate da MacRumors riferiscono che il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di implementare il supporto ai “percorsi personalizzati” in Apple Maps con iOS 18. Attualmente l’applicazione di cartografie, che ha fatto passi in avanti importanti rispetto alle prime release, non offre un modo per inserire percorsi personalizzati e gli utenti sono costretti a seguire delle opzioni preselezionate da Apple.

Nel sorgente si fa riferimento esplicito ad una funzionalità “CustomRouteCreation”, che però inizialmente dovrebbe essere limitata agli Stati Uniti.

Con i percorsi personalizzati, gli utenti avrebbero la possibilità di impostare quali strade percorrere per raggiungere la destinazione, sia per scopi puramente panoramici che per altre necessità. Questo sistema è disponibile su Google Maps già da diversi anni: il client del motore di ricerca infatti consente agli utenti di creare percorsi personalizzati da PC per poi visualizzarli su iPhone.

Maggiori informazioni dovrebbero essere disponibili in occasione della WWDC 2024 che prenderà il via il 10 Giugno 2024, con il keynote inaugurale.

Su Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) è uno dei più venduti di oggi.