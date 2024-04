iOS 18 sarà rivoluzionato esteticamente, e forse potrebbe essere così

A poche ore dai rumor sulla compatibilità di iOS 18 con iPhone ed iPad, emergono grazie ai colleghi di MacRumors dei primi screenshot che ci fanno capire come Apple potrebbe rivoluzionare il proprio sistema operativo per iPhone ed iPad che sarà presentato nel corso della WWDC 2024 di Giugno.

MacRumors infatti ha ricevuto alcuni sample dell’UI da una fonte anonima, che a sua volta afferma di averli avuti da un ingegnere che lavora nella divisione iOS del colosso di Cupertino. Ovviamente è difficile capire se si tratta di immagini autentiche che rispecchiano a pieno le intenzioni di Apple con l’UI del proprio OS, ma i rumor su una possibile riprogettazione si rincorrono sul web da diversi mesi ed anche lo scorso febbraio il sito web israeliano The Verifier aveva affermato che iOS 18 ed iPadOs 18 potrebbero includere degli elementi di design ispirati a visionOS, il sistema operativo per Apple Vision Pro che è caratterizzato da un elevato livello di traslucenza e bordi riflettenti.



Secondo altre informazioni trapelate in rete, iOS 18 porterà anche una funzionalità nell’app Mappe: la possibilità di scegliere dei percorsi personalizzati che già da diverso tempo sono disponibili nel principale concorrente, Google Maps.

La presentazione ufficiale del sistema operativo è in programma il prossimo Giugno, in occasione della WWDC 2024 che da sempre è teatro per il reveal delle principali novità software di Apple.

Su Apple AirTag è uno dei più venduti di oggi.