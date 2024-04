iOS 18, trapela l'utile rivoluzione IA per Safari: ecco di cosa si tratta

Dopo aver trattato i rumor sul design di iOS 18, torniamo ad approfondire le indiscrezioni relative al futuro update. Gli appassionati del mondo della tecnologia stanno infatti discutendo sulla possibile introduzione di un'importante funzione IA per Safari.

Sono portali come MacRumors e 9to5Mac a riportare che il prossimo grande aggiornamento del sistema operativo degli iPhone potrebbe include un assistente IA per la navigazione Web su Safari. I riferimenti a quest'ultimo sono infatti stati scovati da Nicolás Álvarez nel codice backend presente sui server di Apple.

I dettagli sul funzionamento dell'assistente non sono molti attualmente, considerando che sono emerse più che altro questioni tecniche. Sembra, infatti, che il cosiddetto "browsing assistant" utilizzi il relay privato iCloud per inviare i dati ad Apple. Perché questo è rilevante? Se così fosse, la funzionalità potrebbe richiedere l'abbonamento ad iCloud+, puntando sulla privacy.

Per il momento, però, non ci sono informazioni ufficiali ed è bene prendere tutto con la dovuta cautela. Tra le funzioni che potremmo vedere in questo ambito ci sono quelle relative al riassunto delle pagine Web e alla possibilità per l'assistente IA di "scansionare" gli elementi presenti a schermo. Tuttavia, bisognerà probabilmente attendere l'edizione 2024 della WWDC di Apple, prevista per il 10 giugno 2024, per saperne di più. Staremo a vedere.

