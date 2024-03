iOS 18 trasformerà gli AirPods Pro in un dispositivo medico a tutto tondo

Non ci saranno solo le nuove opzioni di accessibilità in iOS 18. Secondo quanto affermato da Mark Gurman nell’ultimo numero della sua newsletter Power On, Apple punterebbe ad utilizzare iOS 18 per trasformare gli AirPods Pro in un dispositivo medico a tutto tondo.

Sebbene non siano previsti cambiamenti all’hardware delle cuffie nel 2024, Gurman scrive che “la grande novità sarà una nuova modalità di apparecchio acustico, in arrivo insieme ad iOS 18” sulle cuffie senza fili con cancellazione attiva del rumore.

Non è chiaro se la novità sarà disponibile a livello mondiale o solo negli Stati Uniti, dove nel 2023 la FDA ha approvato una nuova categoria di apparecchi acustici da banco, che possono essere acquistati anche senza prescrizione medica o alcun esame. Da qui potrebbe nascere l’idea di Apple di entrare in questo settore con le sue cuffie che potrebbero fare da apparecchi acustici per le persone che hanno problemi all’udito. Non si tratta della prima volta che il giornalista di Bloomberg pubblica una voce di questo tipo: quasi un anno fa in un altro numero della sua newsletter si diceva non sorpreso dall’apprendere della volontà di Apple di trasformare gli AirPods in un apparecchio acustico approvato dalla FDA, che potrebbe attrarre milioni di persone negli USA.

In passato si è anche parlato della possibile integrazione in AirPods Pro di un sensore per la frequenza cardiaca.