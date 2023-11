iOS 18, troppi bug: Apple interrompe (momentaneamente) lo sviluppo

Secondo gli ultimi leak, iOS 18 si focalizzerà sull'Intelligenza Artificiale e porterà con sé un grande aggiornamento per Siri, che passerà anche per l'introduzione di funzioni AI-based in tante app di sistema. Sfortunatamente, però, sembra che Apple abbia dovuto interrompere i lavori su iOS 18 per qualche giorno a causa dei bug: che succede?

Stando a quanto spiega il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple ha dovuto interrompere lo sviluppo di iOS 18, macOS 15, tvOS 18, iPadOS 18 e watchOS 11 per risolvere il gran numero di bug che avrebbero colpito i nuovi sistemi operativo per iPhone, iPad, Mac e compagnia. Il colosso di Cupertino avrebbe infatti avvisato i suoi dipendenti di aver programmato una pausa dallo sviluppo attivo di nuove funzioni per almeno una settimana.

L'azienda avrebbe richiesto agli ingegneri di usare il tempo sottratto alla programmazione di nuove feature per iOS 18 per ripulire il gran numero di bug accumulati su iOS 18 e su tutti gli altri sistemi operativi next-gen dell'ecosistema Apple. In particolare, spiega Macrumors, il focus della Mela Morsicata sarebbe sulla "risoluzione delle falle e sul miglioramento delle performance dei sistemi operativi".

In ogni caso, i primi rumor sulle funzioni di iOS 18 svelano che l'aggiornamento si concentrerà quasi unicamente sull'IA, con l'implementazione di un Large Language Model sul modello di GPT-4 per ChatGPT, che verrà (anche) utilizzato per migliorare le funzioni di assistente vocale di Siri. In parallelo, nuove feature AI dovrebbero arrivare anche sulle altre app di sistema, come Note, Foto, Pages, Keynote, Numbers, Musica e via dicendo. Non è chiaro, per ora, se i bug siano legati all'Intelligenza Artificiale e alle funzioni che dipendono da essa o se si tratti di problemi separati.

C'è ovviamente anche la possibilità che Apple voglia solo essere prudente (soprattutto dopo i numerosi bug che hanno afflitto iOS 17 al lancio) o che abbia deciso di prendersi una pausa perché - magari - lo sviluppo di iOS 18 procede a gonfie vele. Sfortunatamente, Mark Gurman non ha riportato alcuna informazione su eventuali ripercussioni della "pausa di riflessione" del colosso di Cupertino sulla data di lancio di iOS 18 e delle sue controparti per Mac e iPad.