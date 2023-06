iOS, allarme di Kaspersky per un malware che spia gli utenti

I ricercatori di Kaspersky hanno puntato i fari su un’operazione di spionaggio informatico che starebbe prendendo di mira i dispositivi basati sul sistema operativo iOS con exploit zero-click.

Nel rapporto si legge che l’operazione denominata “Operazione Triangolazione” avrebbe preso il via nel 2019 e starebbe continuando tutt’ora.

Gli attacchi iniziano con l’invio di un messaggio tramite iMessage, la piattaforma di messaggistica istantanea presente nei dispositivi iOS, contenente un allegato in grado di sfruttare la vulnerabilità zero-click. Questa consente ai malviventi di eseguire codice da remoto senza alcuna interazione da parte degli utenti.

L’FSB, l’intelligence russa, ha accusato i servizi americani per gli attacchi che prendono di mira gli iPhone ed afferma che migliaia di dispositivi iOS appartenenti ad utenti ed in uso in ambasciate e missioni diplomatiche sarebbero stati presi di mira.

I servizi segreti del Cremlino sostengono che l’operazione avrebbe l’obiettivo di raccogliere informazioni da diplomatici NATO, di Israele, Cina e Siria ed hanno accusato Apple di averli aiutati. Ovviamente non hanno presentato alcuna prova a corredo di tale teoria.

L’attacco sarebbe mirato ad iOS 15.7, e non è chiaro se ad essere vulnerabili siano anche le versioni successive del sistema operativo. In casi come questi, il consiglio ovviamente è di non aprire i messaggi sospetti ricevuti da numeri non presenti in rubrica e di aggiornare i vostri smartphone al nuovo iOS 16.5.