iOS deve consentire l'installazione di app tramite Store di terze parti, la proposta

Un gruppo di sviluppatori ha intentato causa contro Apple, che è stata accusata di aver adottato posizioni monopolistiche sulla vendita e distribuzione di applicazioni per iOS. La causa legale è stata presentata sotto forma di class action ed invita anche altri sviluppatori ad aggiungersi.

I querelanti, che sono principalmente sviluppatori di app per bambini, ma tra i firmatari figura anche una società che ha creato un'applicazione per il basket, e sostengono che "Apple soffoca l'innovazione", scoraggia gli acquisti di app ed in-app e limita lo sviluppo generale applicando regole troppo rigide. In particolare, gli sviluppatori mettono in discussione il pagamento della quota annuale da 99 Dollari che Apple richiede per poter pubblicare applicazioni sullo Store, ma anche la tassa del 30% sulle transazioni ed la linea guida secondo cui i prezzi devono finire per 0,99 Dollari.

A ciò si aggiunge anche il fatto che gli sviluppatori sono contrari al fatto che l'unico posto per distribuire applicazioni iOS sia l'App Store proprietario. Ciò vuol dire che se Apple dovesse rigettare una determinata applicazione, questa non può essere pubblicata altrove, e se la stessa app non registra il riscontro sperato sullo Store, non è possibile caricarla altrove nel tentativo di ottenere maggiore successo, il che rappresenta una limitazione anche a livello economico.

Secondo gli sviluppatori, l'unico modo per porre rimedio a questa pratica è consentire l'installazione di altri negozi, come avviene da sempre su Android che permette di scaricare app da terze parti e non solo dal Play Store.

La notizia arriva a qualche giorno di distanza dalla presentazione del nuovo iOS 13 avvenuta nel corso della conferenza d'apertura della WWDC.