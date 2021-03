iOS etichetta le ricerche con il termine 'asian' come porno: fix in arrivo con iOS 14.5

Con iOS 14.5, il major update che dovrebbe arrivare sugli iPhone ed iPad nel corso delle prossime settimane, Apple risolverà un annoso problema che ha impattato milioni di utenti. A quanto pare, infatti, iOS e macOS bloccano qualsiasi ricerca con il termine "asian" in quanto entra in gioco il filtro per i contenuti per adulti.

Il problema si verifica quando sul dispositivo utilizzato viene attivata la restrizione dei contenuti per i siti web pornografici, ma entra in gioco non solo per le pagine web porno, ma anche per tutte le altre ricerche che contengono la query.

Sostanzialmente, se si attiva tale filtro e si effettua una ricerca che contiene il termine "asian", non è possibile accedere ai contenuti in quanto entra automaticamente in gioco il filtro. Le ricerche vengono bloccate sia su Safari che su Chrome su iOS e macOS.

Apple a quanto pare ha riconosciuto il problema e secondo quanto riferito da Mashable, con il nuovo iOS 14.5 tale bug sarà risolto. Nelle attuali versioni beta messe a disposizione da Apple a sviluppatori e beta tester pubblici, infatti, il filtro funziona correttamente.

iOS 14.5 era atteso già la scorsa settimana, ma evidentemente il colosso di Cupertino ha preferito rinviare il lancio ed ha proceduto con la distribuzione di iOS 14.4.2 ed iOS 12.5.2.