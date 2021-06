iOS, non aggiornate il vostro iPhone a questa versione: problemi con la SIM

Gli aggiornamenti in campo smartphone risultano sempre utili, tra miglioramenti vari, fix di bug e altro. Tuttavia, in alcuni casi un update può anche comportare dei "grattacapi" non di poco conto. Questo è quanto sta accadendo ad alcuni utenti iOS con una specifica versione del sistema operativo di Apple.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, non sono in pochi coloro che hanno visto comparire a schermo un pop-up relativo a un errore legato alla SIM dopo aver effettuato l'update del proprio iPhone alla seconda versione beta di iOS 14.7. Quest'ultima è stata rilasciata nella giornata di ieri 2 giugno 2021.

Chiaramente, chi installa una versione beta sul proprio dispositivo deve tenere conto del fatto che potrebbero esserci problemi, dato che si tratta di una build preliminare, ma in realtà non succede spesso che ci siano "grattacapi" importanti come l'impossibilità di utilizzare la SIM. Insomma, il consiglio non può che essere quello di evitare di installare l'aggiornamento sul proprio iPhone, perlomeno se volete utilizzare quest'ultimo nel quotidiano.

In ogni caso, il pop-up che sta comparendo a diversi utenti, che ovviamente hanno prontamente segnalato il problema su Twitter, non fornisce troppi dettagli, ma si limita a far sapere che c'è stato un "SIM Failure". Probabilmente Apple correrà ai ripari con un prossimo aggiornamento, ma per il momento la situazione è questa.